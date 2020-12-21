برلماني أوروبي يحذر من فوات أوان التصديق بصورة سليمة على اتفاق تجاري بشأن بريكست

حذر برلماني أوروبي بارز من أن الوقت قد فات بالنسبة للبرلمان الأوروبي لكى يدقق ويصدق على أي اتفاق يمكن أن يبرمه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل نهاية العام.

وقال ديفيد مكاليستر، رئيس مجموعة التنسيق للمملكة المتحدة بالهيئة التشريعية الأوروبية ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، بعد انقضاء الموعد النهائي الأحد: "لسوء الحظ، لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن ما إذا كان يمكن للجانبين التوصل إلى اتفاق".

وستتواصل المحادثات غدا الاثنين في خرق لموعد نهائي حدده البرلمان الأوروبي.

ومن جانبه ذكر بيرند لانج ، وهو عضو آخر في البرلمان من لجنة التجارة ، أنه سيتعين عليهم التفكير "بموضوعية شديدة حول كيفية التعامل مع هذا الوضع".