وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان معهد النباتات الطبية والعطرية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونواب رئيس جامعة بني سويف وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات القيادية و التنفيذية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعهد يساعد في تعظيم إنتاج النباتات الطبية داخل المحافظة، ويضيف ميزة تنافسية لها، لاسيما وأن بني سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوى الجمهورية، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في صادرات الزيوت العطرية، مشيدا بالتجهيزات البحثية المتطورة بالمعهد، والتي تخدم قطاعا كبيرا من المزارعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف وفي محافظات الصعيد التي تعتبر مركز هذه الزراعات ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة التصديرية العالية.

وأشار إلى أن المعهد يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وتم إنشائه ليصبح معهدا أكاديميا بحثيا متميزا ورائدا في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي، ويستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثي والماجستير المهني والدكتوراة، ويهدف إلى مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وتقديم حلول مبتكرة في ذلك المجال، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

واستمع وزير التعليم العالي إلى شرح مفصل من الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد، حول تجهيزات المعامل وأقسام المعهد العلمية والتي تشمل قسم كيمياء النباتات، وقسم تكنولوجياك الإنتاج، وقسم التكنولوجيا الحيوية، وقسم المستحضرات الطبية والدوائية، حيث أشاد الوزير بمستوى المعامل والتجهيزات.