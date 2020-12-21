بعد أيام من البحث للتوصل إلى أفضل مثال يوضح تخبط الأولويات في الولايات المتحدة وسط أسوأ أزمة صحية عامة واجهت معظم سكانها على الإطلاق، يقول الكاتب ديفيد لازاروس، إنه توقف عند "حاجة القادة للحب".

ويقول لازاروس، وهو كاتب عمود معني بالاقتصاد والمستهلك في صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، إنه وجد الكثير من القضايا البارزة: مثل العثرات العديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وسياسات "مصلحتي أولا" التي انتهجتها بعض الشركات، والمشاحنات الصغيرة لنواب الكونجرس الذين يخدمون مصالحهم، وعدم قدرة العديد من الأمريكيين حتى على الاتفاق على حقائق أساسية.

ولكن استوقفته دراسة أكاديمية حديثة تركز على كيف ستكون أماكن العمل أفضل إذا أظهر الموظفون المزيد من الحب لرؤسائهم، وأعرب عن اعتقاده في أن: "هذا شيء يجب تماما قوله بشأن عام 2020".

وقال إن هذا لا يعنى أن القادة لا يحتاجون إلى الحب - كلنا نحتاجه. ومع اقتراب العام من نهايته الرحيمة، من المذهل عد المرات التي طُلب فيها من الأمريكيين العاديين في الأشهر الماضية أن يشعروا بالأسف تجاه أولئك المتحكمين سياسيا واقتصاديا في حياتهم.

كان هذا هو العام الذي صورت فيه الطبقة الحاكمة في أمريكا نفسها على أنها أكبر ضحية في الأمة، وتستحق تعاطفنا ودعمنا. كان هذا هو العام الذي انقلب فيه كل شيء رأسا على عقب.

وخلصت الدراسة التي تناولت قضية الرؤساء غير المحبوبين إلى أنه عندما يشعر المديرون بتحسن ثقتهم بأنفسهم، يمكنهم القيام بعمل أفضل في إظهار الدعم للمرؤوسين.

وقالت مورين أمبروز، أستاذة أخلاقيات العمل في جامعة سنترال فلوريدا والمشاركة في الدراسة: "الرؤساء هم بشر أيضا. من المهم أن ندرك ذلك".

وأوضح لازاروس أن أمبروز قالت له: "ركزت جميع الأعمال السابقة تقريبا بهذا الشأن على ما يمكن أن يقدمه المشرفون للموظفين ... لقد تجاهلنا أن الموظفين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير حقا على حياة المشرفين".

ووصفت أمبروز هذا بـ"التقدير التصاعدي".

وقال لازاروس إن هذا "عادل بما يكفي. واسمحوا لي أن أؤكد مجددا: نحن جميعا بشر. نريد جميعا أن نشعر بالتقدير وأن عملنا الجاد ملحوظ".

ولكن في ظل خطر الظهور بمظهر قاسٍ، تستلزم القيادة صفات تتجاوز ما هو مطلوب عادة من الناس العاديين.

وأوضح لازاروس: "إننا نثق في أن قادتنا سيكونون أكثر حكمة وقوة وذكاء منا. وإلا لماذا نتبعهم؟".

وأشار إلى أنه يؤيد مدرسة سبايدر مان للإدارة: مع القوة العظيمة تأتي المسؤولية الكبيرة. لهذا السبب بالتحديد كان لدى الرئيس الأمريكي الأسبق الراحل هاري ترومان لافتة على مكتبه تقول إن المسؤولية تقع على عاتقه.

وقال إنه قارن ذلك مع كل الأوقات التي كان الرئيس ترامب يتذمر فيها من "المضايقات الرئاسية"، وأصراره على أنه كان ضحية مؤامرة واسعة النطاق لتقويض سلطته.

وذكر لازاروس أنه قضى معظم العام في تأريخ حالات مختلفة للشركات التي تضع مصالحها أولا قبل مصالح العملاء. من المؤكد أن 2020 كان مروعا بالنسبة لمعظم الشركات، حيث تسببت جائحة كورونا في نتائج مدمرة.

ولكن هل برر ذلك لشركات الطيران ومشغلي الرحلات البحرية والفنادق أن تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على العديد من الأشخاص استرداد المبالغ المدفوعة للرحلات الملغاة؟، حسبما تساءل لازاروس.

كما تساءل قائلا: "هل يسمح ذلك لشركات التأمين على السيارات بالاستمرار في تحصيل الأسعار نفسها على الرغم من أنها تعلم أن قيادة كل شخص لسيارته أصبحت أقل بكثير؟.

وأخيرا تساءل عما إذا كان ذلك يمحو المشكلات الأخلاقية المروعة التي نشأت عندما قامت شركات الأدوية وشركات التأمين الصحي بتحويل العبء ليقع على عاتق المرضى الذين يحاولون النجاة من ظروف صعبة للغاية؟.

وقال إنه عندما تترنح الدولة بأكملها على شفا كارثة، يجب أن يكون الإعداد الافتراضي هو أن يتقدم قادتنا السياسيون والاقتصاديون ويقومون بواجباتهم.

وذكر أنه مع ذلك، كان عام 2020 - 365 يوما معاكسا تقريبا - هو العام الذي طُلب منا فيه أن نشعر بألم قادتنا، وأن نشعر بالشفقة على الأعباء الهائلة التي تحملوها.

وقال: "نعم، لقد كان وقتا عصيبا لتولي منصب في السلطة. لا يوجد تحد إداري أكبر من الإدارة أثناء الطوارئ. ولكن هل تعلمون؟ هذا جزء من التوصيف الوظيفي".

وأوضح بالقول: "أود أن أقول أنه يمكن الحكم على القائد من خلال كيفية تعامله مع الصعوبات، تماما كما يمكنك الحكم على شركة من خلال كيفية تعاملها مع العملاء عندما تصبح الأمور صعبة".

كما وصف دراسة الرؤساء غير المحبوبين بأنها هي في حد ذاتها ضحية للتوقيت السيئ.

ومع ذلك، قال: "إنه ولكن إذا احتاج رئيسي إلى عناق، حسنا، إليك عناق افتراضي. نحن جميعا في هذا معا".