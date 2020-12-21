محافظ قنا يبحث سبل تفعيل دور المراكز التكنولوجية

عقد محافظ قنا أشرف الداودي، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لبحث سُبل تفعيل دور المراكز التكنولوجية وطرق وآليات تقديم الخدمات من خلال تطبيق منظومة المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ حازم عمر، والسكرتير المساعد المهندسة فاطمة إبراهيم، ومدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط محمد عزي، والوفد المرافق له، والمشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة محمود محمد، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة .

وناقش الداودي -خلال الاجتماع اليوم الاثنين- آليات تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بشكل آمن للمواطنين، وإضافة مميزات جديدة على أداء الخدمة من خلال استعلام المواطن عن موقف أداء الخدمة الخاصة به والإجراءات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى مراقبة المراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن لمتابعة آلية العمل والوقوف على الطلبات المقدمة وسرعة الاستجابة لها بما يضمن حقوق المواطنين والحصول على الخدمة بشكل أسرع وأفضل.

وأوضح المحافظ أن قنا لديها 9 مراكز تكنولوجية تم تطوير 8 مراكز منها وربطها على المنظومة الجديدة فيما يجري الانتهاء من تشغيل المركز التكنولوجي التاسع بمدينة الوقف خلال العام المالي الحالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن التطبيق الجديد للمراكز التكنولوجية يتيح العديد من الخدمات ليصل عدد الخدمات المقدمة للمواطنين إلى حوالي 42 خدمة متنوعة.

وأكد الداودي أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.

وشدد المحافظ على مسئولي المديرية المالية بدراسة تسيير قبول الإيصالات المميكنة الصادرة من المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات الخدمات، موجهًا مسئولي المراكز التكنولوجية بضرورة استكمال الكم المتراكم من البيانات والالتزام بتسجيل كافة طلبات الخدمات وإجراءاتها علي المنظومة.

ومن جانبه، أشار مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمتابعة وتقييم الأداء ومراجعة تقارير المعاملات بكافة المراكز بالمحافظة، حيث سيتم تدريب أعضاء هذه اللجنة بوزارة التخطيط علي كيفية إدارة مهام أعمالهم بكفاءة، مضيفًا أنه سيتم أيضًا تنظيم دورات تدريبية للعاملين علي المنظومة الإلكترونية بمراكز المحافظة لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة العمل.