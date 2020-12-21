إدخال وزير دفاع إسرائيل العزل الصحي لمخالطته مصابا بكورونا

أُدخل وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس، ورئيس الوزراء بالوكالة العزل الصحي لمخالطتهما مصابًا بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأسبوع الماضي، أن الأخير دخل إلى الحجر الصحي مجددا، على أن يبقى حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا.



وجرى عزل نتنياهو للمرة الثالثة، بعد لقائه برئيس محكمة حزب الليكود الإسرائيلي، ميخائيل كلاينر، الذي تم تشخيص إصابته بإيجابية الإصابة بفيروس كورونا.