ديمبيلي يواصل الغياب عن قائمة برشلونة للقاء بلد الوليد

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أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد غدا الثلاثاء، في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

ويواصل عثمان ديمبيلي الغياب عن قائمة برشلونة بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا، بالإضافة إلى غياب أصحاب الإصابات الطويلة وهم جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجي روبيرتو.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، بفارق 8 نقاط عن ثنائي الصدارة أتليتكو مدريد وريال مدريد.

وضمت قائمة برشلونة كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

خط الدفاع: كليمنت لونجليه، رونالد أراوخو، أوسكار مينجيزا، صامويل أومتيتي، سيرجينيو ديست، جوردي ألبا، جونيور فيربو.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، كارليس ألينيا، ريكي بويج، فيليبي كوتينيو، بيدري، فرانسيسكو ترينكاو.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، مارتن برايثوايت.