 رفع كفاءة بعض المنشآت الطبية في الوادى الجديد - بوابة الشروق
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رفع كفاءة بعض المنشآت الطبية في الوادى الجديد

مقر محافظة الوادي الجديد - ارشيفية
مقر محافظة الوادي الجديد - ارشيفية
عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:59 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:59 م
أعلن أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تنفيذ مشروعات صيانة لبعض المنشآت الطبية بالمحافظة باعتمادات 4.5 مليون جنيه، وذلك لاستكمال مشروع ترميم سكن الأطباء بمركز بلاط، وتطوير الوحدة الصحية بدرب الأربعين بمركز باريس جنوب المحافظة.

وأضاف محروس، أن الأعمال تشمل تنفيذ مشروعات الصيانة وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بمركز الخارجة والوحدة الصحية بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وصيانة سكن الإداريين بالمركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة، وذلك في إطار رفع كفاءة المنشآت الطبية على مستوى المحافظة.

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