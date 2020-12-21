 الكويت: إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن - بوابة الشروق
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الكويت: إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن

اغلاق الحدود - ارشيفية
اغلاق الحدود - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 7:53 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 7:53 م
أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021، على أن يتم مراجعة الاستمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور، ويستثني من ذلك طائرات الشحن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الاثنين، أشار المجلس إلى إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والبعد عن التجمعات لضمان محاصرة وباء كورونا والحد من انتشاره.

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