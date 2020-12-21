السعودية تعلن وقوفها إلى جانب العراق لحفظ أمنه وصيانة سيادته

أكدت المملكة العربية السعودية، وقوفها إلى جانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنه وصيانة سيادته عقب العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الاثنين، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد".

وأكدت الوزارة "مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها".

ويأتي البيان الرسمي السعودي بعد يوم واحد من استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.