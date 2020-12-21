المؤبد لشاب قتل آخرا لعلاقته بشقيقته في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لشاب حاصل على دبلوم صناعة مقيم بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، لاتهامه بقتل شاب آخر مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما لعلاقة المجني عليه بشقيقته.



وتبين من تحقيقات المحكمة، بأن المتهم " أحمد بهاء عمر عبد الحميد" استل سلاحًا أبيضًا "مطواة " وتوجه إلى المكان الذي اتفق مع المجني عليه "محمد ياسر سيد خلف الله"، على التقابل فيه، وما أن تقابلا ونال المتهم من المجني عليه حتى أخرج السلاح الأبيض سالف الذكر وكال له العديد من الضربات في مختلف أنحاء جسده وأتمها بطعنة في يسار صدره، قاصدًا بذلك إزهاق روحه، ما أحدث إصابة المجني عليه بإصابات بالغة الخطورة بيسار الصدر ذات طبيعة طعنية تمثلت في تهتك بالقلب وأنزفة وصدمة، وكذلك إصابة بالأنف ويسار الرأس والطرف العلوي وخدشات متفرقة بنواحي مختلفة بجسد المجني عليه، وفق لما ذكره تقرير الطب الشرعي للصفة التشريحية لجسد المجني عليه المتوفى.



وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وفاته جراء الإصابات القطعية والطعنية والتي حدثت بجسم صلب ذو حافة حادة وهو السلاح الأبيض "مطواة " المستخدم في الجريمة، مشيرًا إلى أن السلاح الأبيض استخدم دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.



واستندت المحكمة في حكمها إلى اعترافات القاتل أمام النيابة العامة والذي اعترف تفصيليًا بارتكابه بالواقعه وإداله على السلاح المستخدم في الواقعة، وكذلك شهادة الشهود الأربعة على أحداث الواقعة بالكامل، بأنهم أبصروا المتهم "أحمد بهاء" يتعدى على المجني عليه "محمد ياسر" ضربًا بالسلاح الأبيض "مطواه" المضبوطة في القضية، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل.



وأحال المستشار "أبو الوفا عيسى"، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام، في واحد وثلاثين من أغسطس لعام 2020، ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه من الجاني.