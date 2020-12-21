بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ضمانة للأمن في ناجورنو كاراباخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات حفظ السلام الروسية أصبحت ضمانة للأمن في منطقة ناجورنو كاراباخ، ويخاطر عناصرها بحياتهم لإعادة الحياة السلمية إلى تلك المنطقة.



وأضاف بوتين، اليوم الاثنين في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ 10 نوفمبر، شرعت قوات حفظ السلام الروسية في تنفيذ مهمة معقدة في ناجورنو كاراباخ. وأصبح وجودها ضمانة للامتثال لاتفاقات وقف الأعمال القتالية هناك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأوضح بوتين أن قوات حفظ السلام الروسية تفعل الكثير لتحسين الوضع الإنساني ومساعدة اللاجئين هناك، وتقوم القوة الروسية، بتطهير المنطقة من الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية هناك، والحفاظ على المعالم الثقافية والتاريخية والدينية.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتعرض لخسائر بسبب مخاطرة عناصرها بحياتهم حتى تعود الحياة السلمية إلى هذه الأرض.