المعارضة المجرية تتحد ضد أوربان في انتخابات 2022

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وحدت ستة أحزاب معارضة مجرية صفوفها في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه اليميني "فيدز" في الانتخابات البرلمانية عام 2022، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه أمس الأحد.

ويغطي التحالف طيفا واسعا من الأحزاب، ويضم "التحالف الديمقراطي" اليساري الليبرالي و"الحزب الاشتراكي المجري" وحزب "السياسة يمكن أن تكون مختلفة" المعني بالبيئة وحزب "الزخم الليبرالي" وحزب "جوبيك" اليميني.

وفي الشهور الأخيرة، اتفقت الأحزاب بالفعل على تقديم مرشحين مشتركين للمناصب العليا، بالإضافة إلى تقديم مرشحين مشتركين في دوائر انتخابية فردية.

وحسب أحدث استطلاعات الرأي، فإن قائمة المعارضة الموحدة لديها فرصة للنجاح. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "ميديان" الأسبوع الماضي أن تحالف المعارضة في المقدمة، حيث يحظى بدعم الناخبين بنسبة 41% مقابل 39% لحزب فيدز.

وأكدت الأحزاب أن الهدف من التحالف هو إقامة المجر المستقلة والحيوية والفخورة.