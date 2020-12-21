وزير الأوقاف السوداني: خطابات التكفير والقتل لا تمت للدين بصلة

قال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، إن بلاده تسعى لمحاربة التطرف والتشدد، مضيفا أن زيارته لمصر تأتي في إطار العلاقات المصرية السودانية الوطيدة والعميقة على مر التاريخ سواء العلاقات الدينية أو التاريخية والجغرافية والعمق الاقتصادي والسياسي والديني.

وأضاف وزير الأوقاف السوداني، خلال افتتاح الدورة التدريبية لأئمة مصر والسودان، اليوم الاثنين، أننا نعمل على تعزيز السلام بين الشعبين والبلدين والحريات الدينية ومبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وتعزيز مبدأ المواطنة.

وتابع: "استوقفتني جملة لوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن مبدأ المواطنة مقصد من مقاصد الدين".

وأكد أن الوزارة تهتم بالخطاب المؤثر والذي لا يكون إلا عن طريق العلم والمعرفة وهو ما نفعله مع الأئمة، فالعلم هو المبدأ الهام الذي نرد به على الجماعات المتطرفة.

وأوضح مفرح، أن خطاب التكفير والتشدد والكراهية قائم على التخريب لا البناء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الخطاب، وقال إن الدين يسر وما شاد أحد الدين إلا غلبه، والقرآن حذرنا من التشدد أيضا. لافتا إلى أن خطاب التكفير والقتل والزندقة لا تمت إلى الدين بصلة، فالإنسان عليه البلاغ في الدعوة وليس عليه الهداية.

وأكد مفرح، أنه يتم الإرتكاز مبدأ الحريات الدينية، وهو ما أخذناه من الدين فالله _سبحانه وتعالى_ قال: "لا إكراه في الدين"، وهو مبدأ عظيم يجب أن ننتهجه في حياتنا.

ووجه وزير الأوقاف السوداني، نصيحة للمتدربين مسئوليتكم مسئولية كبيرة وعظيمة فأنت مسئول عن كل الناس فى المسجد، فالشخص الوحيد الذي ما جلس أمامه أحد وانتبه إليه أشد انتباه هو الداعية العالم، وأوصيكم بتبسيط هذا الدين واجعلوه مبدأ من مبادئ الدين.