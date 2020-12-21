قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إنه حول الوضع في مقاطعة "كنت" الواقعة على القناة الإنجليزية التي تفصل إنجلترا عن فرنسا والقارة الأوروبية، فإن أعداد شاحنات النقل التي تكدست بسبب قرار فرنسا بوقف جميع قنوات السفر مع بريطانيا، انخفض إلى نحو 174 شاحنة مقارنة بأكثر من 500 شاحنة ليلة أمس، موضحا أن معظم الشاحنات الموجودة في المنطقة هي شاحنات تابعة لشركات نقل أوروبية تتطلع إلى العبور مرة أخرى عبر القارة.

وشدد الوزير البريطاني على المواطنين البريطانيين بالقول "رجاءً.. لا تسافروا إلى (كنت)، على معظم الناس البقاء في منازلهم".

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -في خطاب اليوم الاثنين بالعاصمة لندن- تفهمه الكامل لشعور سكان المناطق الخاضعة لإجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، بالإحباط، مؤكدا في الوقت ذاته أن حكومته يجب عليها التصرف وفقا للمعطيات العلمية للوضع خاصة فيما يتعلق بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الإجراءات سيتم إعادة تقييمها كل أسبوعين.

وردا على سؤال ما إذا كان انتشار السلالة الجديدة في (كنت) سيجعلها على رأس قائمة الأحق في تلقي اللقاح، قال رئيس الوزراء إن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ملتزمة بقائمة أولوياتها، مؤكدا أن اللجنة تستهدف نشر اللقاح بصورة واسعة قدر الإمكان على الفئات المهددة بالوفاة في حالة الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أسباب للاعتقاد بأن السلالة الجديدة من الفيروس أكثر خطورة من السلالة الأصلية.

بدوره، قال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا السير باتريك فالانس، إنه بناء على البيانات المتوفرة حتى الآن، فإن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أكثر شراسة، إلا أنه لا توجد أدلة أنه يعد تحولا في مسار المرض ذاته، موضحا بالقول "في حال إصابتك بالسلالة الجديدة فإن المرض هو نفسه".

وأضاف أنه بناء على ذلك لا توجد بيانات تشير إلى أن استجابة المصابين بالسلالة الجديدة، للقاحات الموجودة ستكون مختلفة عن استجابة المصابين بالسلالة الأصلية للفيروس، مضيفا: "بناء على ذلك، ستكون اللقاحات فعالة تجاه هذه السلالة".