الصدر: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة العراقية

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دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش العراقي حصرا لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمني بهذا الشأن".

وأضاف: "ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة".

وقال: "على البرلمان التفاوض مع السفارة الأمريكية لأجل وضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشأن العراقي".

وأضاف: "أنا من جهتي اعتبر كل من يستعمل السلاح خارج نطاق الدولة والقرار العقلاني إما إرهابي أو خارج عن الشرع والقانون".

وقال الزعيم الشيعي: "أنصح السفارة الأمريكية بعدم الرد العسكري والأمني وترك الأمور للدولة العراقية فهي صاحبة السيادة لا أنتم".

واوضح أن "تعريض المدنيين هو ديدن المليشيات كما خبرناهم سابقا وبحجة مقاومة الاحتلال".

وكانت المنطقة الخضراء الحكومية قد تعرضت مساء اليوم الأحد لقصف صاروخي.