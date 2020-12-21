بوريس جونسون: بريطانيا كانت مستعدة دوما لتطورات الوضع الصحي بسبب بريكست

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده كانت دائما مستعدة لمثل هكذا تدهور في الأوضاع الصحية، وأنها تمتلك كافة الموارد الطبية للخروج من الأزمة.



وقال: "أبلغنا منظمة الصحة العالمية بالسلالة الجديدة للفيروس وشرعنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية وأعربنا عن استعدادنا للتنسيق مع شركائنا الأوروبيين ودول أخرى".



وأضاف: "كنا دائما على أهبة الاستعداد بسبب بريكست والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتابع: "تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الوضع في ميناء دوفر وإغلاق الحدود.. نقدر موقف الجيران الأوروبيين لكن نعمل معا لتحسين الوضع".



وأكد جونسون أن "عمليات التطعيم تمت الآن لنصف مليون شخص في بلاده وهي مستمرة بوتيرة سريعة".



من جهته، قال كبير المستشارين في الشؤون الطبية باتريك فالانس، إن "السلالة الجديدة من الفيروس ليست حادة، ويمكن معالجتها بالأدوية المتاحة ولا يوجد أي دليل يمنع استخدام اللقاحات المتوفرة حاليا لمواجهتها".