ما حقيقة وفاة ممرضة أمريكية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا؟

ينشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن إحدى الممرضات الأوائل في ألاباما التي تلقت لقاح فيرس كورونا قد ماتت.

ولكن بعد تقصي وكالة أنباء "رويترز"، الحقائق اتصلت الصحة العامة في ألاباما بجميع المستشفيات في الولاية التي أعطت لقاح كورونا وأكدت عدم وفاة أي من متلقي اللقاح.

وانتشرت لقطات شاشة لدردشة على فيسبوك تقول: "يا إلهي، لقد وجدوا عمتي ميتة! لقد كانت إحدى الممرضات اللائي تلقين لقاح كوفيد19 اليوم ووجدوها ميتة"، ويقول منشور آخر: "عمة صديقاتي الممرضة التي توفيت بعد ساعات من تلقي لقاح كوفيد هي من ألاباما".

وتتضمن التعليقات على المنشورات، عبارات مثل: "يجب على الجميع السؤال عن الممرضة في ألاباما التي ماتت بعد 8 ساعات من الجرعة الأولى"، "ماتت ممرضة في ألاباما تقريبًا بعد 10 ساعات من تلقيها لقاح الفيروس".

وأصبح لقاح فايزر كوفيد 19 متاحًا في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر؛ حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 300 ألف، وتم تخصيص الجرعات الأولية للأطباء والممرضات والعاملين الطبيين الآخرين في الخطوط الأمامية والمقيمين والعاملين في دور رعاية المسنين وبعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

نشرت إدارة الصحة العامة في ألاباما بيانا يوضح أنهم اتصلوا بجميع المستشفيات في الولاية حيث تم إعطاء لقاح كوفيد 19 للتأكد من أن الادعاءات الواردة في منشورات فيسبوك كانت خاطئة.

ويقول البيان: "العديد من المنشورات الخاطئة على موقع فيسبوك حول وفاة في ألاباما في 15 ديسمبر...لم يمت أي شخص تلقى لقاح الفيروس في ألاباما".

وتواصلت إدارة الصحة العامة في ولاية ألاباما (ADPH) مع جميع المستشفيات في الولاية التي قدمت لقاح COVID-19 وأكدت عدم حدوث وفيات بين متلقي اللقاح، وفقا لما ذكرته رويترز.