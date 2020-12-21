بايدن يختار مزيدا من الأعضاء للمجلس الاقتصادي القومي

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، أعضاء إضافيين في المجلس الاقتصادي القومي، مستكملا فريقه المعني بصنع السياسة الاقتصادية بأشخاص قال مكتبه الانتقالي إنهم سيساعدون في انتشال الأمريكيين من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.



وقال فريق بايدن، في بيان، إن ديفيد كامين، الذي كان مسؤولا في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون نائب مدير المجلس، في حين سيشغل بهارات رامامورتي منصب نائب المدير للإصلاح المالي وحماية المستهلك.



وأضاف الفريق أن جويل جامبل ستكون المساعدة الخاصة للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية. وفقا لـ "رويترز".



وقال البيان إن هذه التعيينات ستساعد في "انتشال كل الأمريكيين من الأزمة الاقتصادية الحالية وبناء اقتصاد قوي وشامل وأكثر مرونة للمستقبل".



واختار بايدن هذا الشهر بريان ديس رئيسا للمجلس الاقتصادي الوطني الذي سيكون معنيا بتنسيق صنع السياسات الاقتصادية للبلاد. وساعد ديس في قيادة جهود أوباما لإنقاذ صناعة السيارات والتفاوض على اتفاق باريس للمناخ.