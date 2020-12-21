كشف هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "ما يتردد عبر وسائل الإعلام حاليا أن جيرالدو يمتلك عرضا من بريميرو دي أجوستو الأنجولي غير صحيح",.

وأضاف: "الأهلي يريد الاستغناء عن جيرالدو لكنه لا يمتلك عروض حاليا، وما يتردد غير صحيح ومجرد شائعات، كما أن العرض البرازيلي الذي قدم له كان منذ فترة طويلة وغلق فترة الانتقالات حال دون إتمام الصفقة".

وواصل: "جيرالدو لم يحصل على فرصة مع الأهلي وهو ممتاز وقوي ونشأ في البرازيل هي مولد كرة القدم العالمية".

واتم: "احترم القرارات الفنية سواء للمدرب الحالي للأهلي أو السابق ولكن لا أعرف لماذا لا يشارك جيرالدو مع الفريق، خاصة أنه يشعر بالراحة بين صفوفه".