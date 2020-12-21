مسئول عراقي: مستعدون لزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إن العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المرتقبة للبلاد.



وأضاف الأعرجي، خلال زيارته إلى البطريركية الكلدانية في بغداد؛ لتقديم التهاني إلى الكاردينال مار لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، أن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيئة، متابعًا أن هذه الزيارة مهمة بالنسبة للعراقيين، الذين يعتزون بجميع أطيافهم.



من جانبه، أوضح البطريرك مار لويس ساكو أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق سيكون لها معنى كبير بالنسبة للمسيحيين والعراقيين عمومًا، وستكون رسالة محبة وسلام وأخوة إلى جميع الشعوب المتطلعة للسلام.



ويترقب العراقيون زيارة سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق خلال مارس 2021.