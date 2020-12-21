مقتل 27 من عناصر طالبان في هجمات لقوات الدفاع الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر طالبان في إقليم هلمند جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن القوات قتلت عناصر طالبان في هجوم انتقامي ودمرت عددا كبيرا من أسلحتهم وذخائرهم خلال العمليات.

وأشارت إلى أن مقاتلي طالبان تجمعوا في منطقة بوشموول بمنطقة جيري ومنطقة داند في قندهار بهدف التخطيط لهجمات تستهدف نقاط التفتيش الأمنية والدفاعية التابعة للحكومة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 من عناصر طالبان وإصابة 4 آخرين وإتلاف أسلحتهم وذخائرهم.

من ناحية أخرى، اكتشفت القوات الأفغانية 9 عبوات ناسفة وتمكنت من إبطال مفعولها بأمان قبل أن تؤدي هذه الألغام إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين.