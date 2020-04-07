الصحة العالمية: عدم تأثير السلالة الجديدة لكورونا على فعالية اللقاحات أخبار جيدة

قالت منظمة الصحة العالمية إن ما أبلغتنا به بريطانيا عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تؤثر على فعالية اللقاحات، هي "أخبار جيدة".

وأضافت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا (كوفيد-19) في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت".

كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" هناك.