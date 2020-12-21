 النرويج تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة 48 ساعة - بوابة الشروق
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النرويج تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة 48 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 12:12 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 12:12 م

أعلن وزير الصحة النرويجي، بينت هوي، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى النرويج لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك تنضم النرويج لعدة دول أوروبية أعلنت قيودا على السفر مع بريطانيا من بينها: هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلغاريا وفرنسا والسويد وتركيا والتشيك والدنمارك.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن أنه تم رصد سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

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