تقرير: الحكومة السودانية ستعلن تحريرا مؤقتا لأسعار الوقود

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كشف مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، عن بدء تطبيق أسعار مؤقتة للوقود تغطي فترة صيانة مصفاة الخرطوم بكافة محطات الخدمة، فيما يخصص الوقود الخدمي من الإنتاج المحلي للقطاعات الاستراتيجية.

وقال وكيل النفط لوزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان، لموقع "سودان تريبيون"، إن وزارة المالية ستصدر منشورا رسميا بالأسعار الجديدة اليوم الاثنين.

وأضاف أنه "سيتم بيع الوقود في كافة محطات الخدمة بالسعر الحر طوال فترة صيانة مصفاة الخرطوم".

وفي العادة تتوقف مصفاة الخرطوم لإجراء صيانة دورية تستغرق ما بين الشهر إلى شهرين حسب الآليات العاملة في المصفاة.

وأوضح الوكيل أن الوقود من الإنتاج المحلي سيخصص للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية والمواصلات.

وكشف عن إكمال كل ترتيبات إرساء العطاءات ووصول بواخر الوقود بالسعر الحر لتغطية فترة توقف مصفاة الخرطوم.

وأشار إلى اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية والمالية لبدء أعمال صيانة المصفاة خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين، في بيان صحفي أمس نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أنه في إطار البدء في الصيانة الشاملة لمصفاة الخرطوم الأولى، التي تم الإعلان عنها في الأسابيع المنصرمة، بدأت وزارة الطاقة والتعدين أولى الخطوات بعد وصول وفود العاملين الصينيين بالشركة المتعاقد معها للقيام بالصيانة.

وأضافت أن كل محطات الوقود ستعمل في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق الأسعار التي تحددها وزارة المالية.