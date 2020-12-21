كاتشينسكي: إصلاحات نظام العدالة في بولندا مستمرة

قال نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، لصحيفة رائدة في مقابلة نُشرت اليوم الإثنين، إن بولندا سوف تواصل جهودها لإصلاح نظام العدالة في البلاد.

وأثارت الإصلاحات القضائية التي أدخلها حزب القانون والعدالة منذ عودته إلى السلطة في عام 2015، الكثير من الجدل في الداخل والخارج. وأصبحت نقطة خلاف دائمة مع المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تقوض الإصلاحات استقلال القضاء.

وقال كاتشينسكي في المقابلة مع صحيفة رزيكزبوسبوليتا: "نريد فقط إنهاء ظاهرة اعتماد المحاكم في بولندا على المعارضة".

وقال إن الاستقلال القضائي في بولندا يعمل فعليا خارج نطاق الدولة ولا يمكن أن يستمر ذلك على هذا النحو.

وأكد كاتشينسكي، مجددا أن بنية النظام القضائي البولندي هي مسألة داخلية بحتة، ورفض فكرة أن استقلال القضاء يتم تقليصه في بولندا.

وقال كاتشينسكي، إن المزيد من الإصلاحات قد يستلزم تغييرات في النظام، ولكن أيضا استبدال بعض القضاة.