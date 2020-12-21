الدنمارك تعلق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بسبب سلالة كورونا الجديدة

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أعلنت فنلندا والدنمارك، اليوم الاثنين، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكتب وزيران في الحكومة الدنماركية، على موقع تويتر، أن الحظر سيستمر 48 ساعة، ودخل حيز التنفيذ في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، (0900 بتوقيت جرينتش).

وكان المعهد الدنماركي للأمصال أعلن في وقت سابق أنه اكتشف تسع حالات إصابة بسلالة الفيروس الجديدة بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر.

وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور المسؤولون القلق بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

وتم رصد حالات فردية من الإصابة بالسلالة الجديدة في دول أخرى.