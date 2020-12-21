48 رحلة لمصر للطيران غدا

تسير مصرللطيران غدا الثلاثاء، 48 رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، عمان، البحرين، الخرطوم، نيروبي، أبوظبي، أديس أبابا، إربيل، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.



وقالت الشركة في بيان لها إنها تؤكد على التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة علي صحة وسلامة الركاب؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.