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فرنسا..131 وفاة و12799 إصابة جديدة بكورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:28 ص

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 131 وفاة و12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 60549، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2473354.

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