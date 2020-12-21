تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي، بالية كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل، المدير الفني للفرقة وذلك في 6 حفلات.



وتقام الحفلاتفي الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد، الاثنين والثلاثاء 23، 24، 25، 27، 28 و29 ديسمبر على المسرح الكبير، وتصميم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، وتصميم الإضاءة ياسر شعلان، جرافيك ومابيينج محمد عبد الرزاق.



باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث في الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التي تم توظيفها لتتناسب وقصة البالية.



ويدور باليه «كسارة البندق»، حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس «كسارة البندق» من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد، فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم. وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.



باليه «كسارة البندق» كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891 مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذي أقتبسها بدوره من رواية «كسارة البندق وملك الفئران»، لأرنست هوفمان، وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج.



ويعد العرض أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة، التي قدمته لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكي.