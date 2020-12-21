قرار جديد من الزمالك بعد تعذر سفر جازيلي إلى القاهرة

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قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الثلاثاء.

وكان الزمالك يستعد لمواجهة جازيلي التشادي ظهر الأربعاء في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن المنافس أبلغ بصعوبة وصوله إلى القاهرة، بسبب قرار وزير الرياضة التشادي بمنع سفر الفرق الرياضية.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق استمرار التدريبات بشكل طبيعي، لكنه عاد ليتخذ قرارا بإراحة اللاعبين في ظل عدم وجود مباراة في الوقت القريب.

ويستعد الزمالك بعد ذلك لمواجهة الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري.