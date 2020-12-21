 أونتاريو الكندية تعلن إغلاقا صارما بدءا من 26 ديسمبر الجاري - بوابة الشروق
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أونتاريو الكندية تعلن إغلاقا صارما بدءا من 26 ديسمبر الجاري

أونتاريو - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:09 م

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الاثنين، بدء عملية إغلاق تام للمقاطعة بدءا من يوم 26 ديسمبر الجاري، تشمل إغلاق جميع الشركات غير الأساسية تقريبا لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس (كوفيد-19).

ويبدأ الإغلاق بعد منتصف الليل يوم 26 ديسمبر ويستمر حتى 23 يناير القادم لجميع المناطق في جنوب أونتاريو، حسبما أعلنت الحكومة. وتظل الوحدات الصحية في جنوب أونتاريو مغلقة حتى 9 يناير.

كان من المقرر في الأصل أن يبدأ الإغلاق في 24 ديسمبر، لكن مجلس الوزراء قرر تأجيله يومين اليوم الاثنين.

كما قررت المقاطعة إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية الممولة حكوميا في المقاطعة للتعلم الشخصي حتى 11 يناير على الأقل. ويُسمح لجميع المدارس الممولة من القطاع العام في مناطق الصحة العامة الشمالية باستئناف التعلم الشخصي في 11 يناير.

ويمكن للمدارس الابتدائية في جنوب أونتاريو أيضا استئناف التعلم الشخصي في 11 يناير، ولكن لن يُسمح لطلاب المدارس الثانوية في جنوب أونتاريو بالعودة إلى الفصل الدراسي حتى 25 يناير.

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