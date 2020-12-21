إصابة رباعي طائرة الأهلي بفيروس كورونا

أصيب رباعي الكرة الطائرة بالنادي الأهلي "أحمد صلاح - عبد الله عبد السلام - عبد اللطيف عثمان" إضافة إلى محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا بعد خضوعهم لبعض الفحوصات والتحاليل التي أثبت إيجابية العينة التي أجراها اللاعبين من أيام قليلة.

وسيخضع اللاعبون للعزل المنزلي وتنفيذ بروتوكول العلاج بناء على تعليمات الجهاز الطبي الذس يتواصل معهم بشكل دوري للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وسيجري اللاعبون مسحة بعد أيام للتأكد من شفائهم قبل الانضمام للفريق مجددًا والعودة لمباريات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على نظيره مصر للبترول بثلاثية نظيفة والتي أقيمت الجمعة الماضية.