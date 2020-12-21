 تشاووش أوغلو لنظيره اليوناني: كف عن إلحاق الضرر بسمعة شعبك - بوابة الشروق
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تشاووش أوغلو لنظيره اليوناني: كف عن إلحاق الضرر بسمعة شعبك

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو
رويترز
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:45 ص

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره اليوناني نيكوس ديندياس "للكف عن طلب المساعدة من الآخرين وإلحاق الضرر بسمعة شعبه".

وقال أوغلو في تغريدة على "تويتر" توجه فيها لديندياس: "عزيزي ديندياس إليك نصيحة ودية بمناسبة العام الجديد: كف عن طلب المساعدة من الآخرين، وعن إلحاق الضرر بسمعة الشعب اليوناني".

وأضاف: "ليكن 2021 عاما نبحث فيه خلافاتنا بشكل عادل وعبر الحوار المباشر والجدي".

وكان ديندياس أشار في تغريدة إلى طرح بلاده مسألة فرض حظر أسلحة على تركيا لمرات عدة على أجندة الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أنقرة، جاءت بسبب تخريب الأخيرة وحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي.

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