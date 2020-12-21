 «أليكسا» توصل تهنئة الملكة اليزابيث للمنازل بمناسبة أعياد الميلاد - بوابة الشروق
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«أليكسا» توصل تهنئة الملكة اليزابيث للمنازل بمناسبة أعياد الميلاد

رويترز
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 6:40 ص

تعتزم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقديم تهنئة خاصة بمناسبة أعياد الميلاد عبر المساعد الذكي لأمازون "أليكسا"، وذلك نظرا لإجراءات الحجر المنزلي المتقيدة بها.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، اعتبارا من 25 ديسمبر، سيكون بوسع مستخدمي تكنولوجيا "أليكسا" باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم سماع خطاب الملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كنت أحد مستخدمي "أليكسا"، فما عليك سوى توجيه طلب "أليكسا.. قم بتشغيل رسالة الملكة الخاصة بالكريسماس"، لتسمع فورا تهنئتك من الملكة.

وقال إريك كينج مدير "أليكسا" في أوروبا، إنه "بعد عام مملوء بالتحديات، سينتظر ملايين الأشخاص بفارغ الصبر رسالة الملكة في يوم عيد الميلاد، عبر أليكسا".

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