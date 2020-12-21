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حطم الفرنسي رومان فاندردورب، الرقم القياسي لأطول فترة بقاء داخل مكعبات الثلج بساعتين ونصف و5.43 دقيقة من أجل التبرع لجمعية لمرضى السرطان في فرنسا.

وقال رومان لفرانس برس، إن التدريب التمهيدي لخوض التجربة كان صعبا وتضمن الغمر في جاكوزي مليء بالثلج والجلوس في فريزر سعة 500 لتر والدفن في منتجع تزلج.

وأضاف رومان الذي تم غمره بمكعبات الثلج حتى رقبته طوال التحدي إنه اعتمد عمل تمرينات عصبية تجعله في حالة أشبه بأحلام اليقظة ليستطيع تحمل البرد القارص للثلج.

وبالرقم الجديد يكون رومان حطم الرقم السابق لمتحد فرنسي أمضى 40 دقيقة داخل مكعبات الثلج بينما قام 50 شخصا من قبل بخوض التحدي بفترات أقصر.

ويقول ستيف دامادوس مدير جمعية وندر أوغستين للسرطان التي يجمع رومان التبرعات من أجلها، إن كل من المتبرعين سيدفع يورو واحد على كل دقيقة أمضاها رومان في الثلج.

وجمعية أوغستين تم تسميتها باسم الطفلة أوغستين التي توفيت بسرطان الدماغ منذ عامين عن عمر 4 سنوات بينما التقاها رومان قبل وفاتها بفترة قصييرة.

وقال رومان مخاطبا الأطفال المرضي بالسرطان إن الحرب سهلة ومفتاحها التفاؤل.