 كونتي: إيطاليا لا يمكنها تحمل إهدار الوقت بشأن محادثات خطة الانتعاش الاقتصادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كونتي: إيطاليا لا يمكنها تحمل إهدار الوقت بشأن محادثات خطة الانتعاش الاقتصادي

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:57 م

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر عبر الفيديو، أن البلاد يجب إن تستأنف المناقشة السياسية بشأن خطة الانتعاش الاقتصادي لأنه لا يمكنها تحمل المزيد من التأجيلات.

وأضاف كونتي: "نحتاج إلى إيجاد تركيبة فعالة بشأن الخطة في الأيام القليلة المقبلة، مصداقيتنا داخل أوروبا على المحك"، مضيفا أن الخطة بحاجة إلى أن يقرها البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان كونتي قد تعهد، بالالتزام بالسياسات التوسعية، حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك بينما يسعى جاهدا لحماية اقتصاد بلاده الهش والمثقل بالديون، من تجدد موجات تفشي كورونا.

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