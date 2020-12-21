«قصور الثقافة» تستكمل ورش تنمية مهارات العاملين بها

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، الحزمة الثانية من الورشة التدريبية "اللغة العربية للأغراض الإعلامية - المواقع الإلكترونية"، والتي تشمل 20 متدربًا من فريق العمل بمواقع الهيئة والأقاليم الثقافية التابعة لها.

وأوضح محمد الدسوقي مصحح لغوي بجريدة الأخبار، أن الترقيم في الكتابة العربية ما هو إلا وضع للرموز الاصطلاحية بين الكلمات والجمل أثناء الكتابة، لتعيين مواقع الفصلات والوقوف والابتداء وأنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية تيسيراً لعملية الإفهام من جانب الكاتب أو الصحفي أثناء الكتابة، وعملية الفهم على القارئ أثناء القراءة.

وأشار إلى أن العرب بدأوا باستخدامها قبل حوالي 100 عام بعد أن نقلت عن اللغات الأخرى، مؤكداً أن علم رسم الحرف يشتمل على قواعد كتابية وظيفتها حفظ قلم الكاتب من الخطأ كالخلط بين الهمزة والألف، فالهمزة قد تأتي في أول الكلمة، أو وسطها أو آخرها، بينما لا تأتي الألف إلا في وسط الكلمة أو آخرها، ولا تقع في أولها، لأنها لا تكون إلا ساكنة وأول الكلمة لا يكون إلا متحركاً.