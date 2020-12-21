الدومينيكان توقف رحلات الطيران من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

أعلنت جمهورية الدومينيكان اليوم الاثنين وقف جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بانتشار سلالة جديدة وأكثر عدوى من فيروس كورونا ظهرت في جنوب إنجلترا، ودفعت عشرات الدول بالفعل إلى تبني قيود على السفر.



وذكرت هيئة الطيران المدني في الدومينيكان في بيان تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه أن هذا الحظر، الذي يظل ساريا حتى 10 كانون ثان/يناير المقبل، لا يطبق على رحلات نقل البضائع أو الرحلات في حالات الطوارئ من وإلى المملكة المتحدة.



وذكرت حكومة جمهورية الدومينيكان أن وزارتي الصحة والسياحة طلبتا من هيئة الطيران المدني اتخاذ هذا الإجراء الطارئ الذي يقضي بوقف الرحلات القادمة من بريطانيا.



وقد حظرت أكثر من 40 دولة حتى الآن الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة من الفيروس، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وبحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد سجلت جمهورية الدومينيكان، التي تمثل بؤرة انتشار للوباء في منطقة البحر الكاريبي، 51ر161 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 2385 حالة وفاة.