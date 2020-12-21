وزيرة التضامن: مصر كلها تصطف على قلب واحد في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإغاثة في الأزمات شكل من أشكال الحماية الاجتماعية في العالم أجمع، سواء كانت أزمات شخصية أو جماعية أو أحداث إرهابية.

وأضافت القباج، في لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن مصر كلها تصطف على قلب واحد في مواجهة كورونا، متابعة: «فرشنا 17 مدينة جامعية، زودناهم بالأجهزة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي».

وأشارت إلى الاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في تأسيسي أماكن عزل داخل مراكز الشباب، إضافة إلى التعاون مع الصحة في توفير ملاءات وكمامات، وكذا منظمات المجتمعات المدني.

وتابعت: «الجمعيات الأهلية تبرعت بمنتجات كثيرة، منها أدوات تعقيم وأدوية وأجهزة تنفس صناعي»، مشيرة إلى تقديم الدعم النقدي للأسر المتضررة من الأزمة.

ولفتت إلى دعم المشرفات العاملات في الحضانات بعد غلقها، وكذا المرشدين السياحيين، مشيدة بدور الهلال الأحمر في تعقيم دور الرعاية.