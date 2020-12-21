الغرف التجارية: استقرار أسعار الدواجن البيضاء رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج

تجار: استقرار الأسعار يحافظ على معدلات إقبال المواطنين.. وأسواق التجزئة مرتبطة بأسعار المزارع والجملة

تسجل أسعار الدواجن أرقاما منخفضة خلال الفترة الحالية، بالرغم من دخول فصل الشتاء وارتفاع تكلفة الإنتاج على المربين بسبب الأمصال واللقاحات ضد الأمراض والأوبئة وتكلفة توفير وسائل التدفئة للطيور، بحسب دكتور عيد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزارع يتراوح ما إلى ما بين 18 و19 جنيها منذ شهر نوفمبر الماضي، ومن المفترض أن يصل للمستهلك النهائي ما بين 22 و23 جنيها للكيلو، وسيكون في هذه الحالة سعر عادل للمستهلك.

وعلى جانب آخر أوضح مصطفي وحيد، تاجر بمنطقة المعصرة، أن أسعار الدواجن منخفضة خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 23 و24 جنيها، ما دفع عدد من المواطنين لتفضيل شراء الدواجن خلال الفترة الماضية عن باقي اللحوم، متوقعا استمرار إقبال المواطنين طالما استمرت الأسعار على وضعها الحالي، دون زيادة.

ومن جانبه لفت جمال صبري، تاجر آخر بمنطقة حلوان، أن استقرار الأسعار دون زيادة حافظ على معدلات إقبال المواطنين على الشراء بشكل جيد خلال الفترة الحالية، خاصة وأن أسعار الطيور هي المعيار الأساسي لمعدلات البيع والشراء، فكلما انخفضت الأسعار ارتفعت معها نسب الشراء والعكس، موضحا أن الدواجن البيضاء الأكثر مبيعا بين مختلف الطيور.

ونوه وليد حسن، تاجر طيور بمنطقة الصف بالجيزة، بأن أسواق التجزئة مرتبطة بشكل أساسي بأسعار المزارع وتجار الجملة، حيث يضع تاجر التجزئة هامش ربح 2 جنيه بحد أقصى على سعر الكيلو أيا كان سعره، فعندما يبيع تاجر الجملة الكيلو بسعر 22 جنيه تصل للمستهلك بسعر 24 جنيه، وهكذا، متمنيا استمرار بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية للحفاظ على معدلات البيع والشراء خلال الفترة الحالية.