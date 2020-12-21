 قطر توافق على تسجيل واستخدام لقاح فايزر بيونتيك.. وأولى شحناته تصل الاثنين - بوابة الشروق
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قطر توافق على تسجيل واستخدام لقاح فايزر بيونتيك.. وأولى شحناته تصل الاثنين

بي بي سي
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 5:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 5:52 ص

وافقت قطر، الأحد، على تسجيل لقاح فايزر – بيونتيك ومنح الإذن باستخدامه، تزامنا مع وصول أولى شحناته يوم الاثنين.

 
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن وزارة الصحة العامة أصدرت الإذن بالتسجيل والاستخدام الطارئ للقاح، تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتوفيره للجميع وفق معايير الدولة الصحية.


وأضافت الوكالة أن موافقة وزارة الصحة "تأتي في أعقاب موافقة عدة دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا على استخدامه".

 
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح، المنتج من قبل تحالف شركتي فايزر وبيونتيك، يعتبر أحد اللقاحين اللذين تعاقدت وزارة القطرية على شرائهما والحصول عليهما.

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