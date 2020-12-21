تعتبر الرياح الشديدة وتقلب درجات الحرارة هي السمات المميزة لموسم البرد، مما يؤدي إلي حدوث جفاف وتشقق الجلد والبشرة، لذلك يجب التأكد من أن البشرة مجهزة في بداية الموسم لمقاومة هذه العناصر، وذلك من خلال روتين العناية بالبشرة الشتوي المناسب المصمم خصيصًا للرجال، وذلك كما نشر موقع "هاي سنوبايتي".

*تنظيف الوجه بمنظف لطيف

يجب الحرص على تنظيف البشرة في الصباح والمساء، وذلك من أجل إزالة جميع أنواع الأوساخ والقاذورات تمامًا من البشرة قبل أن تسد المسام، ويجب أيضًا اختيار منظفًا كريميًا لطيفًا يمكنه ترطيب البشرة أثناء تنظيفها.

*التقشير

كثيرًا ما يبدو الوجه باهتًا أثناء فصل الشتاء، حيث يكون ذلك بسبب ظهور الجلد الباهت وتراكم الخلايا الميتة على السطح مما يمنع الضوء من الانعكاس على الجلد، لذلك يجب استخدام مقشرًا جيدًا لتقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك للتخلص من الجلد الميت.

*المرطب

يعتبر الترطيب هو أفضل الطرق لتجنب جفاف الجلد خلال فصل الشتاء، حيث يمكن أن يؤدي الترطيب اليومي إلى الحد من ظهور الخطوط والتجاعيد ويساعد أيضا علي التمتع ببشرة شبابية نضرة.

*استخدام السيروم الليلي

يمكن أن يساعد السيروم الليلي في الحد من المخاوف المتعلقة بالعناية بالبشرة مثل الجفاف الشديد أو التصبغ وعلامات حب الشباب.

* واقي الشمس

لا يحمي واقي الشمس البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب، بل يمنع أيضًا الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.