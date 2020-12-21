أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الغالبية العظمى من المواد الغذائية والطبية لم تتأثر بعد التداعيات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن الحكومة تستعد لمثل هذا الموقف منذ فترة.



وأضاف جونسون -في خطاب اليوم الاثنين بالعاصمة لندن- أن الحكومة مستمرة في محادثاتها مع الجانب الفرنسي بعد الإجراءات التي اتخذتها باريس بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة لكورونا.



وأوضح جونسون أنه يتفهم المخاوف المتعلقة بانتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قِبل الدول الأوروبية، إلا أن "مخاطر الانتقال عن طريق سائق وحيد يجلس بمفرده في الكابينة منخفضة للغاية".