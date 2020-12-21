 إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 1.5 مليون حالة - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 1.5 مليون حالة

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:35 ص

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا يوم الأحد، عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي إنه تم تسجيل 11 الفا و 160 اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع أجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 507 الاف و 222 إصابة.

وجاء في التغريدة: "إنه تم تأكيد ما يصل إلى 10 آلاف و 789 حالة شفاء، و 11 الفا و 160 اصابة جديدة و207 حالة وفاة في 20 ديسمبر. وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء مليون و 373 ألفا و 332 حالة، وبلغ إجمالي الاصابات مليونا و 507 آلاف و 222 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 40 الفا و 475 ".

يذكر أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 6 مارس الماضي .

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