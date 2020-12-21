السفير البريطاني: العراق لن يستقر طالما تفلت الجماعات المسلحة من العقاب

قال السفير البريطاني بالعراق ستيفن هيكي إن العراق لن تصبح دولة مستقرة ومزدهرة ، طالما استمرت الجماعات المسلحة بالافلات من العقاب".

وأضاف هيكي - في تصريح، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للإنباء "نينا" اليوم الاثنين- : "الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية لا تؤدي إلا الى ترويع سكان بغداد، وتخويف الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد بصورة ملحة، وتزيد مخاطر الصراع على نطاق أوسع".

وتابع: "طالما استمرت الجماعات المسلحة في هذه الأعمال مع الافلات من العقاب طبقا للقانون، فلن يصبح العراق دولة مستقرة ومزدهرة".