 السفير البريطاني: العراق لن يستقر طالما تفلت الجماعات المسلحة من العقاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير البريطاني: العراق لن يستقر طالما تفلت الجماعات المسلحة من العقاب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:09 ص

قال السفير البريطاني بالعراق ستيفن هيكي إن العراق لن تصبح دولة مستقرة ومزدهرة ، طالما استمرت الجماعات المسلحة بالافلات من العقاب".

 

وأضاف هيكي - في تصريح، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للإنباء "نينا" اليوم الاثنين- : "الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية لا تؤدي إلا الى ترويع سكان بغداد، وتخويف الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد بصورة ملحة، وتزيد مخاطر الصراع على نطاق أوسع".

 

وتابع: "طالما استمرت الجماعات المسلحة في هذه الأعمال مع الافلات من العقاب طبقا للقانون، فلن يصبح العراق دولة مستقرة ومزدهرة".

 


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