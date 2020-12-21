الاتحاد الوطني الفرنسي للنقل البري: الوضع في بريطانيا أصبح كارثيا

أعلن الاتحاد الوطني الفرنسي للنقل البري، أن الوضع أصبح كارثيا بشأن سائقي الشاحنات العالقين حاليا في بريطانيا بعدما قطعت دول أوروبية حركة النقل إثر مخاوف من سلالة كورونا الجديدة.

وأصبحت بريطانيا، اليوم الاثنين، معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا؛ ما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا في خطوة وصفها وزير النقل البريطاني غرانت شابس، بأنها مفاجئة.