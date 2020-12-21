وفاة 3 عناصر من القوات الخاصة في موكب لوزير الداخلية التونسي

توفي ثلاثة عناصر من القوات الخاصة التونسية فيما جرح اثنان فجر اليوم الاثنين، في حادث مرور أثناء موكب لوزير الداخلية كان في طريقه لتقديم العزاء لضحية العملية الإرهابية التي تم الكشف عنها أمس الأحد في ولاية القصرين.

ووقع حادث المرور في منطقة الشرايع في معتمدية سبيطلة حينما كان موكب الوزير على مشارف القصرين وترافقه فرقة خاصة من الحرس الوطني.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن ثلاثة من الفرقة توفوا فيما أصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى المحلي في القصرين لتلقي الإسعافات.

وكانت السلطات المحلية في القصرين أعلنت أمس العثور على جثة راعي في منطقة عسكرية مغلقة بجبل السلوم في القصرين مقطوع الرأس في جريمة تحمل طابعا إرهابيا.

وتتحصن عناصر إرهابية في الجبال الغربية حيث نفذت عمليات مماثلة سابقا من بينها بالخصوص ذبح شقيقين من الرعاة في جبل المغيلة بسيدي بوزيد في 2015 و2017.