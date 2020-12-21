منظمة وان التنموية تطالب بتوزيع عادل للقاحات كورونا على مستوى العالم

طالبت منظمة "وان" الدولية التنموية شركات الأدوية والدول بتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

ودعت المنظمة الشركة الألمانية "بيونتيك" التي طورت لقاحا مضادا لكورونا بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية اليوم الاثنين، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ذلك.

وجاء في بيان للمنظمة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه في اختبار حول العدالة في توزيع اللقاحات، دققت المنظمة في العقود التي أبرمتها دول مجموعة العشرين مع شركات الأدوية حتى الآن.

وذكرت المنظمة في البيان: "شركة الأدوية الألمانية بيونتيك حققت نتائج سيئة في الاختبار بحصولها على 2. 1 نقطة فقط من إجمالي 15 نقطة محتملة".

وقال مدير فرع المنظمة في ألمانيا، شتيفان إكسو-كرايشر: "الجائحة لن تنتهي عندما يكون هناك لقاح للكورونا، بل عندما يتمكن الجميع من الوصول إلى هذا اللقاح".

وذكر إكسو-كرايشر أن رئيس "بيونتيك"، أوجور شاهين، أكد أكثر من مرة أنه يتعين إتاحة اللقاحات المضادة لكورونا لجميع الناس في كافة أنحاء العالم في أسرع وقت ممكن.

وقال إكسو-كرايشر: "المشكلة هي أننا عمليا لا نرى أيا من ذلك. لم يتم الإعلان عن أي تخفيضات في الأسعار للبلدان النامية، ولم يكن هناك أي تعاون مع مبادرة اللقاحات الدولية كوفاكس.. لسنا بحاجة إلى أوروبا أولا بل إلى نظرة للصورة الكبيرة".