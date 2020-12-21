دمشق: استمرار واشنطن في فرض العقوبات على سوريا يظهر انفصام أمريكا عن الواقع

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن بيان الخارجية الأمريكية حول الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، عن مصدر رسمي بالوزارة قوله "إن المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب والإجراءات القسرية اللامشروطة التي وتشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان".



وأوضح المصدر أنه على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين وأن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها.



كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عزمها الاستمرار في سياسة العقوبات ضد سوريا في إطار "قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام.



على جانب آخر، أكدت سوريا أن بيان وزارة الخارجية الألمانية حول استقبال رئيس منظمة (الخوذ البيضاء) يؤكد مجدداً ضلوع برلين في العدوان على سوريا.



وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين: "إن سوريا إذ تدين بشدة البيانات المضللة التي تصدرها الخارجية الألمانية وممثلوها في المنظمات الدولية فإنها تنبه إلى أن تأمين الحماية للإرهابيين يشكل انتهاكاً سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ويمثل خطرًا على الأمن والسلم في العالم"، مطالبا الحكومة الألمانية بالتوقف عن محاولات تبرير سياساتها وخداع الرأي العام الألماني الذي عانى الإرهاب والتطرف في أكثر من مدينة.