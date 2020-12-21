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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بشأن ولاية بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:08 ص

 تقدمت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتماس للمحكمة العليا اليوم الأحد، لإلغاء قرارات محكمة في ولاية بنسلفانيا بشأن الانتخابات الرئاسية.

ويعد الالتماس، الذي يزعم أن ثلاثة قرارات لمحكمة أدنى في ولاية بنسلفانيا سمحت باقتراع غير سليم عبر البريد، هو الأحدث في جهود ترامب لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقد صدقت جميع الولايات الأمريكية على نتائجها الانتخابية مما عزز فوز بايدن، كما قر بعض الجمهوريين مؤخرا بفوز بايدن بعد أسابيع من السماح لترامب بنشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

ومن خلال الدعوى القضائية، تسعى حملة ترامب إلى إلغاء فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتحديد الفائز في الولاية.

وقدمت حملة ترامب التماسين للمحكمة العليا، إلا أنها رفضت الالتماسين.

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